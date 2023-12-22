نوة الفيضة الصغرى.. "الصرف الصحى" بالإسكندرية يكثف جهوده لتصريف مياه الأمطار

كثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، جهودها لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام المارة، وذلك فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من نوة "الفيضة الصغرى".

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع غدا الجمعة، أن تشهد محافظة الإسكندرية نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر.

وتم ترفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتمركزت 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.