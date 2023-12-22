نادى الأسير: اعتقال أكثر من 4600 فلسطينى فى مختلف المدن والضفة منذ 7 أكتوبر

كتب محمد شعلان

أعلن نادى الأسير الفلسطينى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت أكثر من 4600 فلسطينى فى مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الجمعة، بعد إرجاءات سابقة متكررة، وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار حول الوضع في قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية.