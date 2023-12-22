نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات قافلة لقرية نزلة العزازى غدا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتي تتوجه صباح غد السبت الموافق لقرية نزلة العزازى مركز أبوحماد بالشرقية ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين ، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 9 تخصصات طبية .

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.



