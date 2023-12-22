اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:04 م
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ضمن حياة كريمة..

نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات قافلة لقرية نزلة العزازى غدا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 04:14 م
نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات قافلة لقرية نزلة العزازى غدا إعلان القافلة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتي تتوجه صباح غد السبت الموافق لقرية نزلة العزازى مركز أبوحماد بالشرقية ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين ، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 9 تخصصات طبية .

 

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية  ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

 

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