موضوعات ترفيهية وتربوية وتعليمية وتوعوية ناقشتها أول لعبة رقمية لطلاب المدارس

كتبت شيماء منصور - تصوير أحمد معروف

أقيم، منذ قليل، حفل انطلاق أول لعبة رقمية لطلاب المدارس، والذى أقامته قنوات مدرستنا 1 ، 2 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقامت المخرجة ساندرا نشأت بإخراجه فنياً، وقدمت الحفل الإعلامية ياسمين نور الدين المتحدث الرسمى لقناة مدرستنا، والتى رحبت بالحضور وعرفتهم على تطبيق "5 second"، الذى يحتوى على العديد من الأفلام والتى هدفها فى الأساس الترفيه والتعليم والتوعية.

وضم الحفل عرض 11 فيلما قصيرا للأطفال، شارك فيها العديد من الأطفال، وكانت الفكرة الرئيسة التى يقوم عليها المشروع هى وجود خيارات خلال عرض الفيلم، وعلى الطفل أن يختار ومن خلال هذا الاختيار ستعرض باقى أحداث الفيلم سواء كان الاختيار إيجابيا أو سلبيا.

وضمت تلك الأفلام العديد من الموضوعات الشائكة التى تواجه أطفالنا سواء فى المنزل أو فى المدرسة، فمثلا ناقش أحد الأفلام "المقابلة الشخصية فى المدارس" وكيف تواجهها الأمهات؟ وكذلك التوتر والقلق الذى يقع على الأهل بسبب نتيجة المقابلة، كما ناقش كذلك فكرة الكذب عند الأطفال وكيف أن الكذب لا ينجيهم أبداً وأن قول الحقيقة للأب والأم هى فى النهاية أفضل خيار مهما كان الخطأ الذى قام به الطفل.

ونجد فيلما آخر ناقش المشاكل بين الأم والأب وكيف أن كثرة المشاجرة بينهما تؤثر على الأطفال، وذلك من خلال طفل قرر أن يختلق كل يوم مشكلة فى المدرسة حتى يعاقب بأن يأتى للمدرسة يوم الجمعة حتى لا يجلس فى المنزل ويشاهد مشاجرات والديه، كما ناقشت الأفلام السوشيال ميديا وتأثيرها على الأطفال، وكذلك ناقش فكرة أصدقاء السوء وكيف تؤثر نصيحتهم بالسلب على الأطفال وتجعلهم يصححون دائما الخطأ بخطأ أكبر منه.

قناة مدرستنا هى أول قناة تعليمية مصرية أطلقتها وزارة التربية والتعليم الفني في عام 2020 أثناء جائحة كوورنا بهدف التعلم عن بعد وعرض المناهج الدراسية.

كل قناة تم تخصيصها لمرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي لكي يتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة البرامج التعليمية وفهم المنهج الدراسي بشكل فعال، من خلال متابعة البرامج على قناة اليوتيوب الرسمية مع إمكانية الرجوع إلى الحلقات السابقة في أي وقت.