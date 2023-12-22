اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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موسكو تلوح بقطع العلاقات مع واشنطن حال مصادرتها الأصول الروسية المجمدة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:21 م
موسكو تلوح بقطع العلاقات مع واشنطن حال مصادرتها الأصول الروسية المجمدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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لوح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، باحتمال قطع العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن ريابكوف اليوم الجمعة قوله: "إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه يتعين على الولايات المتحدة ألا تتوهم أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية معها.

يُذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مفاوضات عاجلة مع شركائها الغربيين حول مصادرة أصول البنك المركزي الروسي بقيمة أكثر من 300 مليار دولار وتحويلها لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تمارس الضغوط على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان لصياغة استراتيجية تتيح التصرف بالأصول الروسية اعتبارا من 24 فبراير 2024.

 







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