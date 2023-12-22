مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة يتعرض لها سكان القطاع

كتب محمد شرقاوى

قالت مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق، إن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة يتعرض لها سكان القطاع، ومشروع القرار من شأنه تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن مشروع القرار يبني على مشروع قرار المجموعتين العربية والإسلامية الذي رعته 81 دولة بشأن كسر الحصار الإسرائيلي.

وتابع أنه ندعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أن قطاع غزة يواجه نقصا حادا في المواد الغذائية ويعاني تدميرا شاملا للبنية التحتية والمنازل والمراكز الطبية.

وأضح أننا نثمن جهود الأمين العام أنطونيو جوتيريش للمطالبة بوقف إطلاق نار إنساني بقطاع غزة، مؤكدا أننا نتطلع وضع أجهزة مجلس الأمن مشروع القرار موضع التنفيذ وإقرار خطة تنفيذية لتطبيقه على الأرض.

وأكد أنه يجب إلزام إسرائيل وقف إطلاق نار إنسانيا ومستداما في قطاع غزة، مضيفا أننا نؤكد أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة.