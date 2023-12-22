مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان بكسور وجروح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع تصادم سيارتى نقل وأجرة بطريق الساحلى الدولى بالقرب من محطة وقود، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفيات رشيد وإدكو.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.