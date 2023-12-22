مصرع شخص وإصابة اثنين فى مشاجرة على قطعة أرض بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم، الجمعة، فى مشاجرة بين طرفين استخدموا فيها السلاح النارى، لخلاف على قطعة أرض فى منطقة حاجر السباعية شمال محافظة أسوان.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين استخدم فيها السلاح النارى، وتبادل الطرفان إطلاق النار وسقط أحدهم قتيلا وأصيب اثنان، ووجه مدير الأمن بالدفع بقوة أمنية للسيطرة على الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة خلاف على قطعة أرض بجوار الوحدة الصحية لقرية حاجر السباعية شمال محافظة أسوان، وأسفرت المشاجرة عن مصرع "إبراهيم.م.ا" 40 سنة، نتيجة إصابته بطلق نارى، وتم إيداع جثته تحت تصرف النيابة، وأصيب أيضاً "عيسى.ا.ح" 24 سنة، مصاب بطلق نارى بالذراع الأيمن، و"محمود.ر.ا" 28 سنة، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى السباعية المركزى.