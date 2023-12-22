مستقبل وطن بالمنوفية ينظم احتفالية كبرى بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

المنوفية - محمد فتحى

نظم حزب مستقبل وطن بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس سليمان خليل الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، احتفالية كبرى بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية، بحضور محمد بط أمين تنظيم الحزب على مستوى محافظة المنوفية، والآلاف من أهالى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية.

وأكد المهندس سليمان خليل الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة دليل على حب الشعب المصرى للرئيس السيسى لما قام به من إنجازات خلال الفترة السابقة.

وأضاف الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن نسبة المشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية الماضية، أثبت للعالم كله وعى الشعب المصرى فى الخروج والمشاركة لاختيار رئيسهم القادم.

وأشار خليل، إلى أن الرئيس السيسى يعمل كافة ما لديه للنهوض بالوطن الغالى مصر فى شتى المجالات وهذا ما شهدناه فى جميع المجالات سواء الطرق أو الكهرباء ، التعليم ، أو غيرها من المشاريع الهامة الذى استطاع النهوض بها.