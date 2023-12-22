اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الاتحاد الروسى: الغرب قام بارتكاب خطأ فادح بفرضه عقوبات على روسيا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:00 ص
مجلس الاتحاد الروسى: الغرب قام بارتكاب خطأ فادح بفرضه عقوبات على روسيا الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتيفينكو، الخميس، أن الغرب قام بارتكاب خطأ فادح بفرض عقوبات على روسيا، والاستهانة بشكل كبير بقدرة البلاد على الصمود.

وقالت ماتيفينكو -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لقد ارتكبت الدول الغربية خطأً كبيراً من خلال التقليل من قدرة بلدنا على الصمو، لقد توقعوا حربًا سريعة، والآن هناك بالفعل 18 ألف عقوبة تم فرضها بالفعل، ولم يعد أحد يحسب هذه العقوبات، إلى جانب الهستيريا المعادية لروسيا التى أطلقوها فى العالم واستخدم أوكرانيا لمواجهة روسيا".

وأضافت: "لقد اعتقدوا أن الاقتصاد الروسى سوف ينهار الآن بسرعة، وسوف تنهار روسيا من الداخل، وسوف ينتصرون، حيث فشل هجومهم المضاد الذى تحدثوا عنه كثيراً ، علاوة على ذلك، فإن الأهداف التى حددوها، لم يحققوها، كما أشارت إلى أن شروط روسيا للتفاوض مع أوكرانيا ظلت هى نفسها منذ البداية، ولن تتغير ".

كما أظهرت أن اليوم وضعت روسيا الشروط التى بموجبها تكون مستعدة للمحادثات، "لقد تم التعبير عن هذه الشروط منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وإلى أن يتم الوفاء بها، لا يمكننا التصرف بطريقة أخرى"، بحسب قولها

وشددت ماتيفينكو على أنه يتعين على روسيا تحقيق الأهداف المحددة فى العملية العسكرية الخاصة حتى تتوقف أوكرانيا عن استخدامها كوسيلة معادية لروسيا وتهديد أمنها وسيادتها، مؤكدة أن روسيا لن تتراجع عن هذه المتطلبات.

وأوضحت أن أهداف الغرب واضحة، مشيرة إلى "أنهم يعتقدون أن هذا هو أفضل استثمار لهم، فى حين أنهم لا يستطيعون إلا بالمال، وبمبالغ صغيرة فى الواقع، إجبار روسيا على الخضوع للأوكرانيين".







الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا

أوكرانيا




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