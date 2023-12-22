مباشر من كورنيش الإسكندرية.. ساعات قليلة ويبدأ الشتاء والأمطار علي عروس البحر المتوسط.. فيديو

شهدت محافظة الإسكندرية مساء الخميس، انخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، والصرف الصحي ترفع حالة الطوارئ تحسبا لهطول أمطار غدا الجمعة أول أيام فصل الشتاء.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد غد طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 3:2 متر البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13،

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من باكر الجمعة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ان تشهد محافظة الاسكندرية نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها الى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط ،واعتبارا من فترة الظهير تسقط امطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة

وأكدت شركة الصرف الصحي ، أنه تم تمركز 186سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.



حالة الطقس ليلا في الإسكندرية



طقس مائل للبرودة ليلا في الإسكندرية