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كبسولة × القانون.. المحكمة تلزم المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية بنص القانون

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:00 ص
كبسولة × القانون.. المحكمة تلزم المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية بنص القانون محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بعد صدور الأحكام ضد المتهمين بقضايا الجنح والجنايات، تقول المحكمة في نهاية حكمها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.
 
ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
 
وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
 
وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.
 
 






المحكمة

المصاريف الجنائية

قانون الاجراءات

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