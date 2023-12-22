قوات الاحتلال تقتحم عدد من مناطق رام الله والبيرة وطوباس فى الضفة الغربية

كتب محمد شعلان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بمدينة رام الله والبيرة، وأيضا مدينة طوباس في الضفة الغربية، كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة مركبات للفلسطينيين بمدينة الخليل، وفق ما أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية.