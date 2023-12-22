قوات الاحتلال تقتحم عدد من مناطق رام الله والبيرة وطوباس فى الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بمدينة رام الله والبيرة، وأيضا مدينة طوباس في الضفة الغربية، كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة مركبات للفلسطينيين بمدينة الخليل، وفق ما أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية.
قوات الاحتلال تقتحم عدد من مناطق رام الله والبيرة وطوباس فى الضفة الغربيةالجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:42 م
الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان
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