فتح باب التقديم لمؤتمر شباب التكنولوجيين الثانى بجامعة طيبة التكنولوجية 27 فبراير

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، عن فتح باب التقديم لمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني بالجامعة، والمقرر انعقاده في الفترة من 27-29 فبراير المقبل 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور حموده، رئيس المؤتمر، أنه على هامش المؤتمر ستقام عدة فعاليات، تشمل منتدى للحوار المفتوح عن التعليم التكنولوجي وسوق العمل وورش عمل ومعارض للصناعات الخشبية والصناعات الغذائية، ومعرض للمواهب الطلابية من الفنون التشكيلية وحلقات نقاشية بمشاركة متحدثين من الجامعات وممثلي الصناعة.

وتابع رئيس المؤتمر، إنه يمكن إرسال البحوث بحد اقصى 8 فبراير 2024.

وفى نفس السياق انتهت لجنة التحكيم بجامعة طيبة التكنولوجية، من تقييم الأعمال المشاركة بمهرجان إبداع؛ لتصعيدها للمراحل النهائية بالمهرجان بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، حيث شملت الأعمال المشاركة، مشغولات فنية وغناء فردي وإنشاد ديني، ومشاريع علمية ابتكارية، من جانبه، أشاد رئيس الجامعة، بمواهب الشباب والفتيات من أبناء الجامعة، متمنيًا التوفيق لطلاب الجامعة المشاركين.

وأشار الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، إلى أن انعقاد مهرجان إبداع، والذى تقيمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، هو فرصة لاكتشاف مواهب الطلاب، وتنمية وتطوير مهاراتهم على مدار أيام انعقاد فعالياته.