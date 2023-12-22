عقد ندوات تثقيفية وتربوية وتوعوية بمساجد شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مساجد شمال سيناء بمختلف المناطق تواصل الجهود الدعوية والعلمية، من خلال ندوات منوعة استفاد منها الأهالى وقدمها نخبة من علماء الأوقاف.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء إنه تم عقد 6 ندوات تثقيفية بالمساجد الكبرى تحت عنوان "جريمة الاعتداء على أعيان الوقف"، وتناولت تعريف الوقف وفضائله وفوائده، ومنهج التربية النبوية فى الحث على الوقف، تسابق الصحابة على الوقف، ومجالات الوقف، وجريمة الاعتداء على أعيان الوقف ودعوةٌ إلى الإيقاف ولو مشاركة.

وأضاف أن مديرية أوقاف شمال سيناء عقدت 27 جلسة تلاوة بالمساجد الكبرى بشمال سيناء، على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية، ضمن برنامج ختم القرآن الكريم "صحح قراءتك"، وشارك الجمهور مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يومياً بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس.

وأشار إلى أنه تواصلت فعاليات الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمساجد أوقاف شمال سيناء، والتى يتم فيها التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية، تحت إشراف العلماء أئمة المساجد وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وواصلت مديرية أوقاف شمال سيناء تنفيذ لقاءات برنامج المنبر الثابت بالمساجد الكبرى بجميع الإدارات الفرعية تحت عنوان "التخطيط وأهميته فى بناء الأوطان" بمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد المشاركين فى النشاط حول فن إدارة الأزمات، أهمية التخطيط فى حياة المسلم، طرف من تخطيط الرسول الكريم والسلف الصالح، التخطيط بين عناية الإسلام وإهمال الأنام، ومجالات مهمة ينبغى أن يخطط لها المسلم، لافتا إلى أن جميع هذه اللقاءات المشتركة تشهد إقبالا وإشادة كبيرة من جمهور الحاضرين.