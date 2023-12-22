اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 12:03 ص
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طالب يشارك صديقته فى تخدير والدتها لسرقتها بالعمرانية

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 12:00 ص
طالب يشارك صديقته فى تخدير والدتها لسرقتها بالعمرانية حبس
كتب - أحمد عبد الهادى

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اعترفت طالبة تقيم بمنطقة العمرانية، بمشاركة صديقها لمساعدتها فى تخدير والدتها لسرقة مبلغ مالى كانت تمتلكه الأم، وبمواجهة المتهم الحاصل على دبلوم، اعترف بصحة أقوال شريكته وأرشد عن جزء من المبلغ المالى بحوزة 3 من أصدقائه تم ضبطهم، والعثور بحوزتهم على كمية من مخدر الأيس قاموا بشرائها من متحصلات الواقعة.

كان قطاع الأمن العام، تمكن من ضبط طالبة وتقيم فى العمرانية وشاب حاصل على دبلوم يقيم فى بولاق الدكرور لقيامهما بتخدير والدة الطالبة بهدف سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنها، وعقب ذلك قاما بالإتفاق على تكبيل الطالبة لإيهام أهليتها بكونها مجنى عليها.
 
 
 

 







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