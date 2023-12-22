ضبط 80 مخالفة متنوعة فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية.. صور

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، عددا من الحملات الرقابية، حيث تشكلت اليوم بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة بالرقابة على المخابز والأسواق، حيث توجهت الحملات إلي: بندر ومركز ميت غمر، ومركز ومدينة بنى عبيد.

تم خلالها المرور على عدد 85 مخبزا، وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات وانتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى.

وأسفرت الحملات عن تحرير 71 مخالفة جاءت كالآتى: محضر تجميع بطاقات بعدد ( 45 بطاقة)، 3 محاضر تلاعب في الميزان، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 15 محضرا تصرف في دقيق بقيمة 48 شيكارة، 26 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 23 محضر نقص وزن ما بين ( 9-25 جم).

وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير عدد 9 محاضر كالآتى: 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار الحملات الرقابية، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.