ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة تل المقدام فى الدقهلية

تمكن مشرف أمن بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية بمعاونة بعض الأهالي من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة تل المقدام مركز ميت غمر محافظة الدقهلية وبحوزتهم أدوات الحفر، وذلك بعد شهر من واقعة سرقة لوحات أثرية تعود للعصر الفاطمي من ضريح أثرى بذات المركز.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أحمد.ك.م"،38 عاما، مشرف أمن بهيئة الآثار منطقة الدقهلية ومقيم قرية هلا دائرة المركز بتمكنه بمعاونة بعض الأهالي من ضبط 5 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة تل المقدام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ضبط كلا من :"تامر.م.ش.ع"، 43 عاما، عامل و"تامر.ع.إ.هـ"،38 عاما، عامل، و"أحمد.س.ر.ع"،33عاما، سائق توكتوك، و"طارق.ص.ك.ح"،37 عاما، نجار وجميعهم يقيمون بقرية ميت القرشي دائرة المركز.

وتبين تمكن مشرف الأمن بمعاونة الأهالي من ضبطهم حال شروعهم بالبدء فى الحفر بمنطقة آثار تل كفر المقدام وبحوزتهم بعض أدوات الحفر وتوك توك بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار فى تلك المنطقة وحيازتهم للأدوات بقصد التنقيب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.