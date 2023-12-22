ضبط صاحب شركة هارب من 14 سنة سجن

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) محكوم عليه بالحبس (17) سنة فى 13 حُكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد، وضبط ( رئيس مجلس إدارة شركة للإستثمار العقارى - مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر ، محكوم عليه بالحبس أكثر من (14) سنة وكفالات وغرامة مالية فى (24) قضية ما بين (شيك ، تبديد ، مبانى).

وأسفرت الجهود عن ضبط ( ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) محكوم عليها بالحبس (78) سنة فى (68) حُكم (مستأنف ، جزئى،) بتهم (تبديد، وضبط (مالك معرض ديكور- مقيم بمحافظة مطروح) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 51 قضية "إيصال أمانة، شيك، ضرب" بإجمالى مدة حبس 36 سنة ، وكفالات مالية وضبط (عامل - مقيم بمحافظة شمال سيناء) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة" بمدة حبس 3 سنوات.