ضبط زجاجات زيت تموينى وسكر بأحد مخازن قرية نفيشة في الإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

‏‎وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت إدارة تموين مركز الإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين والوحدة المحلية لقرية نفيشة، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الجمعة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 100 كيس سكر تمويني بالإضافة إلى 1104 زجاجات زيت تمويني بأحد المخازن بمنطقة نفيشة القبلية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.