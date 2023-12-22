ضبط المتهم بالاصطدام بشخص بسيارته والتسبب فى وفاته

محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط قائد سيارة بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بطالب وإحداث إصابات أدت إلى وفاته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية " سارية التراخيص" قيادة (طالب - مقيم بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها من الخلف سيارة ولاذت بالفرار، وقد نتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثراً بإصاباته ، وبسؤال والد المتوفى أيد ما سبق وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.

بإجراء التحريات وإستخدام الأساليب الفنية الحديثة تبين أن السيارة المشار إليها قيادة وملك (سائق - مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل هروبه خشية ضبطه.