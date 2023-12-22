صحة المنوفية: تنظيم قافلتين طبيتين فى مركزى منوف وبركة السبع

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، على استمرار تنظيم قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنوفية، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سوف يتم تنظيم قافلتين طبيتين حتى نهاية شهر ديسمبر بمركزى منوف وبركة السبع.

وأكدت وكيل الصحة، أن هدفنا هو الوصول الخدمة إلى مستحقيها عن طريق القوافل التى يتم تنظيمها بقرى المحافظة المختلفة، فى جميع التخصصات الطبية.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضى تم تنظيم 143 قافلة طبية بقرى المحافظة وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 203 آلاف مواطن ومواطنة.