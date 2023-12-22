وقال المسؤول الأمني الإيطالي - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمناسبة أعياد الميلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي)-: "إن تأمين كل ما يختص بمواقع الطائفة اليهودية هو التزام كبير قمنا به بكل شغف".

وأضاف: "علاوة على ذلك، أردت بشدة أن يتمكن الفلسطينيون من التظاهر، لأنني اعتبرته أمرًا صائبا وحقا، حيث منحناهم ما نمنحه للجميع".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أكد - في وقت سابق - أن الحكومة لن تحظر مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية، موضحا أن إيطاليا بلد ديمقراطي، ولا ينبغي حظر المظاهرات السلمية من أجل السلام في الشرق الأوسط أو لصالح فلسطين.