شباب القليوبية: إنجاز بارز لأبطال المحافظة فى رياضات متنوعة خلال 2023.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، خلال ال3 الشهور الماضية، إنجازات رياضية فى بطولات الجمهورية وبطولات عربية.

حيث أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، دعمه الكامل وإعداد أبطال القليوبية لمختلف البطولات الرياضية المحلية والدولية، فى ضوء الحرص على تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها أبطال القليوبية على مدار العام، وتحقيقا لرؤية المستدامة 2030 لوزارة الشباب والرياضة، موضحا دور مراكز الشباب فى تنشئة الجيل الصغير رياضيا وبدنيا ليصبح بطلا من أبطال مصر، وتقديم أفضل الخدمات والأنشطة فى مختلف المجالات.

وتابع، أنه حقق نادى شبين الرياضى المركز الأول فى الكنغ فو فى البطولة الإفريقية، وحقق المركز الأول فى الكاراتية فى بطولة القليوبية، كما حقق أيضا المراكز الأولى فى بطولة الكيك بوكسينج وحصولهم على 7 ميداليات ذهبية، وحقق ابطال الجمباز بمركز شباب بنها المراكز الأولى والميداليات الذهبية فى أول بطولة رسمية (بطولة كأس مصر) بموسم 2023 / 2024 بصالة نادى مدينة نصر الرياضى، وحقق مركز شباب بقيرة المركز الأول فى بطولة القليوبية للكاراتية، وحقق مركز شباب المنشية الجديدة المركز الأول فى التايكوندو لمرحلة الناشئين.

وعلى صعيد آخر من البطولات العربية حقق اللاعب محمود خالد إمام بطل القليوبية من فريق الكيك بوكسينج بمركز شباب قليوب مركز متقدم فى بطولة العربية بالعراق، وحقق أبطال مركز شباب المنشية الجديدة المراكز الأولى فى البطولات العربية لكبار الووشو كونغ فو التى أقيمت فى مدينة الرباط بدولة المغرب الشقيق، وحقق اللاعب عاطف شاهين على 3 ميداليات ذهبية فى 3 أساليب فى بطولة العرب للكونغ فو أساليب، وحققت اللاعبة هاجر محمد السيد 3 ميداليات ذهبية فى 3 أساليب فى نفس البطولة.

كما توجت لوجين شوقى لاعبة المنتخب المصرى للسباحة بالزعانف صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر حتى الآن، بالميدالية الفضية فى منافسات 100 متر زعانف مزدوجة بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بمدينة هيراكليون اليونانية، كما شارك اللاعب محمود حسنى من أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية فى أول بطولة دولية ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، والتى أقيمت فى اليونان وحصوله على المركز الخامس بفارق 8 كيلو عن جرام عن صاحب الذهبية.

وختاما تمكنت هاجر السيد من الفوز بالذهبية التصنيف المدمج من 6 - 8 فى بطولة أفريقيا للتنس الطاولة البارالمبي، التى أقيمت فى مدينة السادس من أكتوبر.