سفيرة فلسطين لدى دبلن: موقف أيرلندا بشأن القضية الفلسطينية ثابت منذ بدء العدوان

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة جيلان وهبة سفيرة فلسطين لدى أيرلندا، إن الموقف الأيرلندي بشأن القضية الفلسطينية ثابت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت سفيرة فلسطين لدى أيرلندا خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن أيرلندا منذ اللحظات الأولى للعدوان دعت وما زالت تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وتابعت سفيرة فلسطين لدى أيرلندا أن الولايات المتحدة تعاني عزلة دولية في ظل تصويتها ضد وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، لليوم الـ77، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة، التي أوضحت في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.