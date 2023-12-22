ساندرا نشأت تقدم صناع أفلام أول لعبة رقمية لطلاب المدارس برعاية "مدرستنا" و"المتحدة"

كتبت شيماء منصور تصوير أحمد معروف

بعد انتهاء عرض 11 فيلما قصيرا في أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك، والذي أقامته قنوات مدرستنا 1 ، 2 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقامت المخرجة ساندرا نشأت بإخراجه فنياً، قدمت ساندرا نشأت كل الفنانين الذي شاركوا بالأفلام، كما قدمت كذلك كل الفنانين خلف الكاميرا من موسيقى وملابس ومساعدي إخراج وتصوير وغيرهم .

وقالت المخرجة ساندرا نشأت: "كل الذين عملوا في الأفلام التي شاهدتوها الآن هم أصحابي وأصحاب ابني وأهاليهم، وكنت أنوي أن أعمل مع خمس شخصيات فقط ولكن وجدت العديد من المواهب التي أجبرتني على تأليف شخصيات خصيصاً لهم علي الهواء، وبالمناسبة كل هذه الأفلام موجودة الآن على أبليكيشن 5 second"والذي يحتوي على العديد من الأفلام والذي هدفها في الأساس الترفيه والتعليم والتوعية .

قناة مدرستنا هي أول قناة تعليمية مصرية أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2020 أثناء جائحة كوورنا بهدف التعلم عن بعد وعرض المناهج الدراسية.

كل قناة تم تخصيصها لمرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي لكي يتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة البرامج التعليمية وفهم المنهج الدراسي بشكل فعال من خلال متابعة البرامج على قناة اليوتيوب الرسمية مع إمكانية الرجوع إلى الحلقات السابقة في أي وقت.