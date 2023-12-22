اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا ترسل دفعة أخرى من المساعدات لسكان غزة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:35 م
روسيا ترسل دفعة أخرى من المساعدات لسكان غزة طائرة مساعدات - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنها أرسلت 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة على متن طائرة تابعة للوزارة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية.

وجاء في البيان الذي نشر على قناة الوزارة على تطبيق "تلجرام" أن "طائرة من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ توجهت إلى مدينة العريش المصرية حاملة الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح البيان أن الشحنة تشمل مواد غذائية وأدوية وملابس وغيرها من الضروريات .. مشيرا إلى أن تنفيذ المهمة الإنسانية يجري بناء على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليمات وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.

 







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