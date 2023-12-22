رئيس الوزراء الياباني يستبدل مسئولين على خلفية فضيحة التمويل السياسي

أ ش أ

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، استبدال مسئولين بارزين في فصيل "آبي" بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي طالته فضيحة جمع تمويلات سياسية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الجمعة/ - أنه تم استبدال كل من رئيس مجلس بحوث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم كوئيتشي هاغيئودا ورئيس لجنة شئون البرلمان تسويوشي تاكاجي، وكلاهما عضوان بارزان في فصيل "آبي" الذي كان يترأسه سابقا رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه تم استبدال هاغيئودا بوزير التعليم السابق توكاي كيسابورو، فيما جرى استبدال تاكاجي بوزير الدفاع السابق هامادا ياسوكازو.

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب مصادر فإنه يُشتبه في أن فصيل "آبي" دفع عمولات إلى أعضائه الذين تجاوزوا حصصهم في بيع تذاكر فعاليات لجمع تمويلات سياسية.

ويُقال إن مكاتب معظم أعضاء الفصيل تلقوا مثل تلك العمولات ولكنهم لم يدرجوها في تقارير التمويلات السياسية؛ ما يعد انتهاكا للقانون.