اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 06:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خدمات تهمك.. تعرف على أوراق ترخيص وتجديد إعلانات الشوارع فى سوهاج

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:00 ص
خدمات تهمك.. تعرف على أوراق ترخيص وتجديد إعلانات الشوارع فى سوهاج إعلانات الشوارع - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وهو أحد المشروعات القومية التى تهدف فى المقام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية، التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد.
 
ويقدم "اليوم السابع" للقارئ المستندات المطلوبة لطلب ترخيص أو تجديد إعلانات الشوارع فى سوهاج، كما يلى..
 
1- صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.
2- إثبات ملكية أو عقد إيجار وصورة الإيصال أو صورة الترخيص السابق حال التجديد.
3- الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية حال الإعلانات المضيئة.
4- 2 صورة من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب عن الحوامل الخاصة بالإعلانات والهياكل.






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