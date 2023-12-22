حماية الطفل بالبياضية تناقش خطة ديسمبر وتنظم ندوة عن مواجهة الابتزاز الإلكترونى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، ورئيس اللجنة الفرعية لوحدة حماية الطفل بالبياضية، اجتماعا لأعضاء وحدة الحماية الفرعية بمركز البياضية، لبحث ما يرد للوحدة من بلاغات علي خط نجدة الطفل 16000، ومناقشة تقارير متابعات البلاغات والمعوقات إن وجدت، وبحث كيفية تنفيذ الخطة المقترحة لشهر ديسمبر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتحت إشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

كما نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة البياضية ندوة بمدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بالحبيل، وبدأت الندوة بتعريف الطلاب بوحدة حماية الطفل ومهامها ومقرها وكيفية تقديم البلاغ عن طريق خط نجدة الطفل 16000، وذلك فى إطار خطة الوحدة لعقد ندواتها عن مبادرة (أطفالنا مستقبلنا ) التي أطلقتها الوحدة العامة بالمدارس.

وتحدث القائمين على الندوة عن تعريف الابتزاز الإلكتروني بأنها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صورة أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، مؤكدين أن أسباب الابتزاز الإلكتروني هو الثقة المفرطة في الأشخاص الغرباء وعدم الوعي وضعف الوازع الديني وغياب الرقابة الأسرية.

وكانت قد عقدت اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، فعاليات الإجتماع الشهري لها بحضور الدكتورة هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وذلك برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، حيث ناقشت توعية الأطفال وأولياء الأمور لحماية أطفالهم بالسوشيال ميديا، وتناول الاجتماع ما جاء بالكتاب الدوري 205 لسنة 2023، ومناقشة ما ورد للوحدة العامة من بلاغات من خط نجدة الطفل مع مناقشة كيفية تيسير العمل مع الجهات التنفيذية لسرعة الاستجابة على ما يرد من بلاغات خاصة ما يقع منها تحت بند الخطر المحدق.