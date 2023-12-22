اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف باستخدام دراجة نارية في الوايلى

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 10:57 م
حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف باستخدام دراجة نارية في الوايلى سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الوايلى ،حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة ناريه، حيث اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحموله فى منطقة الوايلى وبيعها لأحد التجار على علم أنها هواتف مسروقه.
 
وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة هاتف محمول من موظف بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - تم ضبطها" بدائرة قسم شرطة الوايلى.
 
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.






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