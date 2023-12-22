اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تقلبات جوية وطقس غير مستقر علي مدن محافظة دمياط

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 11:42 ص
تقلبات جوية وطقس غير مستقر علي مدن محافظة دمياط الطقس فى دمياط
دمياط معتز الشربيني

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تشهد مدن محافظة دمياط، حالة من الطقس المتغير علي مدار الساعة وظهرت الشمس غائمة أغلب الوقت مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع زيادة شدة الرياح مصحوبة بموجة من البرودة تتزايد في فترات الليل.
 
كما انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط رغم التقلبات الجوية، وتأثرت حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت بعض السفن عن العمل تحسبا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.
 
من ناحية أخري شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، علي رؤوساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد علي جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
 
تقلبات جوية علي مدن محافظة دمياط
تقلبات جوية علي مدن محافظة دمياط

 

طقس دمياط
طقس دمياط

 

 

طقس غير مستقر علي مدن محافظة دمياط
طقس غير مستقر علي مدن محافظة دمياط

 







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