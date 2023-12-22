اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 06:20 م
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تفاصيل التحقيقات فى واقعة ضبط 3 عاطلين يتاجرون فى العملة بمصر الجديدة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:00 م
تفاصيل التحقيقات فى واقعة ضبط 3 عاطلين يتاجرون فى العملة بمصر الجديدة عملات أجنبية -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة العامة مع قيام 3 أشخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جمع وإحراز كميات كبيرة من العملات الأجنبية بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهم اتخذوا من منطقة مصر الجديدة مكانا لهم لمزاولة نشاطه الأثم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها فى معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.







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تشكيل عصابى

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السوق المصرفي

مصر الجديدة




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