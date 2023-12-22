اليوم السابع
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تعليم المنوفية: امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية من 9 لـ24 يناير المقبل

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:00 ص
تعليم المنوفية: امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية من 9 لـ24 يناير المقبل طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024 للمرحلة الإعدادية، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الإعدادية ستبدأ فى الفترة من 9 – 24 يناير 2024، وفى الفترة من 3 -24 يناير 2024 لمدارس التربية الخاصة.

وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكل المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.







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