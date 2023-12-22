تضامن كفر الشيخ: توزيع 12 ألفا و646 كرتونة غذائية لمستفيدى "تكافل وكرامة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ ، أنه جرى استلام 12646 كرتونة غذائية من بنك الطعام المصرى، لمستفيدي برنامج الدعم النقدى المشروط برنامج تكافل وكرامه، وتم تفريغها بمخازن باسحاقة لتوزيعها على الإدارات الاجتماعية لتقوم اللجان المشكلة بتوزيعها على مستحقيها .

جاء ذلك انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بملف الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الاولى بالرعاية وبتوجيهات الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأضافت أن لجنة مشكلة من قيادات مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، تسلمت الكراتين، والذين شاركوا بأنفسهم في الاستلام والتنزيل والتحميل بكل الحب والتعاون وروح الفريق وتتكون اللجنة من محمد عبد الحميد معوض، مدير عام إدارة الحماية بالمديرية، وإسلام أبو زيد، مدير عام الشئون القانونية بالمديرية، وخالد عبد العظيم، مدير مركز معلومات المديرية، وإبراهيم سليمان، مراجع أول ضمان بالمديرية، وحسنى عبده مسئول العهدة.

وأشارت جلاله إلى أن برنامجى تكافل وكرامة، لهما أهداف كثيرة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، مؤكدة أن البرنامجين موجهان إلى فئتين، الفئة الأولى هي الأسر التى لديها أطفال ملتحقين بمراحل التعليم المختلفة، أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية, وهذه الفئة هي الفئة التى يطبق عليها برنامج (تكافل)، أما الفئة الثانية فهي فئة كبار السن فوق 65 عاما، والذين لا يقدرون على العمل، وليس لهم مصادر دخل ثابتة او المعاقين اعاقة تمنعهم من العمل والكسب، وأيضا لا يملكون دخلا ثابتا، وهذه الفئة هى التى يطبق عليها برنامج كرامة.

وأكد جلاله، أن تنفيذ برنامجى تكافل وكرامة، يعكس فهماً عميقاً، لقضية العدالة الاجتماعية والتى تسعى الدولة لتحقيقها بكل الطرق، وتعمل مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ جاهدة من خلال اللجان المشكلة، ولجان المتابعة على توزيع الدعم الحكومى، ليصل إلى مستحقيه الفعليين ، مشيرة إلى أ هذه الكراتين للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذى حققت أهداف المشروطية الصحية بمتابعتهم الندوات التثقيفية الصحية، ومتابعة نمو الأطفال الأقل من 5 سنوات و التطعيمات للأطفال الأقل من 6 سنوات.