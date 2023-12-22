"تضامن الدقهلية" تنظم برنامجا تدريبيا عن التربية الإيجابية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

نظمت مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية ، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، ندوة حول التربية الإيجابية للأطفال، وتنفيذ المرحلة الرابعة لتدريب مديرات ميسرات دور الحضانة، حول "التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة والتربية مشاركة"، وذلك فى قاعة تدريب مديرية التضامن الاجتماعى.

حاضر فى الندوة الدكتورة منال أحمد عبد الفضيل، مسئول البحوث والتربية الإيجابية، وإسلام طايع، ودينا ممدوح، منسقين البرنامج، حيث حضر التدريب 30 مديرة حضانة وميسرة من 7 إدارات اجتماعية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف ومتابعة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فى إطار إهتمام وزارة التضامن الإجتماعى، بالطفولة المبكره وتفعيلا للبروتكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى، ومنظمة اليونيسيف والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.