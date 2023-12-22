تحرير 629 محضرا خلال حملات تموينية بدمياط فى النصف الأول من ديسمبر

دمياط معتز الشربيني

نفذت مديرية التموين بدمياط ، حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 629 محضرا، حيث تم رصد مخالفات تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات.

كما تم تحرير محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة، بيع لحوم مكشوفة، علاوة على تحرير محضر لمصنع يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ علي 424 كيلو شاي مجهول المصدر، محضر للتصرف بعدد 1250 علبة سجائر للاستيلاء علي حصة بالمضاربة وبيعها بالسوق السوداء، تحرير محضر للتصرف ب 1011 لتر بنزين 80.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية من جانب ومن جانب آخر التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.