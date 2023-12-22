اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس الثانى للتهنئة بعيد الميلاد

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:42 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس الثانى للتهنئة بعيد الميلاد لقاء البابا تواضروس والأنبا إبراهيم إسحاق للتهنئة بعيد الميلاد
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
 
وحضر اللقاء عدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء والكهنة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.
 
وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة، إلى غبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، مؤكدين جميعًا أن "حب المسيح يجمعنا". وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.
 
استقبال الأنبا إبراهيم إسحاق للبابا تواضروس
استقبال الأنبا إبراهيم إسحاق للبابا تواضروس

إهداء أيقونة لميلاد المسيح
إهداء أيقونة لميلاد المسيح

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

لقاء البابا تواضروس مع الكنيسة الكاثوليكية
لقاء البابا تواضروس مع الكنيسة الكاثوليكية

 







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