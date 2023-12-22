اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 10:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف اليوم إلى الجيزة وبورسعيد

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 09:00 ص
انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف اليوم إلى الجيزة وبورسعيد الأزهر الشريف -أرشيفية
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الجيزة - بورسعيد)، اليوم الجمعة (10 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (22/ 12/ 2023م)، وتضم القافلة (عشرة  علماء) خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للمؤمنين "، وذلك على النحو التالي:
 
 
التموين
 

 







وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

الاوقاف

الازهر



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