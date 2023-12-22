اليوم السابع: مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية

ينشر اليوم السابع، في عدده الصادر غدا السبلت تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسى من نظيره الفرنسي".. مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية.. الرئيس يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين.. ماكرون يقدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لمصر في فترة رئاسية جديدة.
اليوم السابع: مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينيةالجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:00 م
اليوم السابع
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وداخل العددـ كنائس مصر تستعد لانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد الجديد.
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