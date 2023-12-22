اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:00 م
اليوم السابع: مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع، في عدده الصادر غدا السبلت تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسى من نظيره الفرنسي".. مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية.. الرئيس يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين.. ماكرون يقدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لمصر في فترة رئاسية جديدة.

وداخل العدد
ـ ثلث الاستثمارات العامة لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية.

ـ كنائس مصر تستعد لانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد الجديد.

ـ زيادة ضخ السكر لـ 250 ألف طن خلال 3 أسابيع.

ـ 4.4 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.

ـ ليفربول يواجه أرسنال في قمة التحدى بالدورى الإنجليزى.. الليلة.

ـ "العمل" تستعد لإطلاق مشروع "مهنى 2030" لتطوير منظومة تدريب الشباب.
 






اليوم السابع

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