اليوم السابع
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"المرور" تحرر 64 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:22 م
"المرور" تحرر 64 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة المرور-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64302) مخالفة مرورية متنوعة بينها (13684) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (485) مخالفة السير بدون تراخيص، و(100) مخالفة دراجات نارية ، و(1492) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(9) مخالفات موقف عشوائى، و(16) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 






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