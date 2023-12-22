الكشف على 907 حالات فى قافلة طبية مجانية بقوص ضمن "حياة كريمة" بقنا

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 907 مواطنين فى 7 تخصصات طبية بواقع "254 حالة باطنة، 26 حالة جراحة، 77 حالة أمراض نساء وتوليد، و277 حالة طب أطفال، و244 حالة عظام و34 حالة تنظيم الأسرة، و65 حالة أسنان"، حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ62 حالة، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لحالة، و15 حالة موجات صوتية و 70 حالات أشعة عادية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 39 حالة، وإجراء 16 حالات خلع أسنان وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 83 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.