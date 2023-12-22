القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف رفح الفلسطينية وسقوط 5 شهداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت مدنيين فى مدينة رفح الفلسطينية، وأن الاحتلال يواصل تنفيذ أحزمة نارية على مناطق داخل قطاع غزة.

وقال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصف مناطق مختلفة فى قطاع غزة، متابعا: "على الرغم من أن جيش الاحتلال يقول أن مدينة رفح الفلسطينية هي منطقة آمنة إلا أنها تتعرض للقصف من قوات الاحتلال وهو ما أدي إلى سقوط شهداء".

وأضاف خلال تغطية على الهواء: "الاحتلال دمر عدد من المنازل فى مدينة غزة، والمدفعية الإسرائيلية تقصف الجزء الشمالي والشريط الشرقي لقطاع غزة.. وكل قرارات مجلس الأمن ينظر إليها الشعب الفلسطيني بأمل أن تطبق فى أرض الواقع وأن تدخل المساعدات إلى القطاع".