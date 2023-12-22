اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 01:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف رفح الفلسطينية وسقوط 5 شهداء

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 11:37 م
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف رفح الفلسطينية وسقوط 5 شهداء غزة
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 5  شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت مدنيين فى مدينة رفح الفلسطينية، وأن الاحتلال يواصل تنفيذ أحزمة نارية على مناطق داخل قطاع غزة.
 
وقال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصف مناطق مختلفة فى قطاع غزة، متابعا: "على الرغم من أن جيش الاحتلال يقول أن مدينة رفح الفلسطينية هي منطقة آمنة إلا أنها تتعرض للقصف من قوات الاحتلال وهو ما أدي إلى سقوط شهداء".
 
وأضاف خلال تغطية على الهواء: "الاحتلال دمر عدد من المنازل فى مدينة غزة، والمدفعية الإسرائيلية تقصف الجزء الشمالي والشريط الشرقي لقطاع غزة.. وكل قرارات مجلس الأمن ينظر إليها الشعب الفلسطيني بأمل أن تطبق فى أرض الواقع وأن تدخل المساعدات إلى القطاع".






القاهرة الإخبارية

غزة

رفح الفلسطينية

الاحتلال

أحزمة نارية

اخبار غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة