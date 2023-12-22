السفير الروسى ببرلين: مصادرة ألمانيا أصولا روسية "خطوة غير ودية"

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حذر السفير الروسى لدى ألمانيا سيرجى نيتشاييف، من أن ألمانيا ستتخذ خطوة غير ودية للغاية إذا مضت قدما فى خطة الاستيلاء على الأصول الروسية.

وقال الدبلوماسى الروسى -فى تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية تعليقا على التحركات الأخيرة التى اتخذها مكتب المدعى العام الاتحادى الألمانى للاستيلاء على أكثر من 720 مليون يورو من الأموال الروسية وتحويلها إلى خزائن الدولة- "ستكون خطوة غير مسبوقة".



وأضاف أنه فيما يخص إغلاق القنصلية العامة الروسية فى لايبزى بأن "الأمر قيد الدراسة فقط. ولم يتم بعد تقييم مدى ملاءمته للمعايير القانونية لسيادة القانون الألماني". "لكن إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك فى الواقع خطوة أخرى غير ودية للغاية سيتم تقييمها بشكل مناسب".



ولم تتخذ ألمانيا بعد قرارا نهائيا بشأن المضى قدما فى الفكرة، بحسب الدبلوماسى الروسى.



وقال مكتب المدعى العام الاتحادى الألماني، الأربعاء إنه قدم طلبا إلى المحكمة لمصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها أكثر من 720 مليون يورو وتحويلها إلى خزائن الدولة. وقالت متحدثة باسم محكمة فرانكفورت لوكالة تاس إن الاقتراح يخضع لدراسة أولية، ولم يتم اتخاذ أى قرار لبدء الإجراءات بشأن موضوع القضية.