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الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 11:32 ص
الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى
كتب عبد الوهاب الجندى

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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من الفلسطينيين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الـ 11 على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة من دخولها.

وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

يذكر أن القوى الوطنية والإسلامية في القدس أطلقت دعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى اليوم، كما حث نشطاء المواطنين على التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، في ظل الهجمة الاستعمارية والتهويدية غير المسبوقة التي يتعرض لها.

 







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