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الاتحاد الأوروبى يعتمد خطة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:47 م
الاتحاد الأوروبى يعتمد خطة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو للسلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبى -أرشيفية
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن الاتحاد الأوروبى يعتمد خطة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الجمعة، بعد إرجاءات سابقة متكررة، وهذه هى المرة الرابعة التى يؤجل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار حول الوضع فى قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية.







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