الأرصاد: نتوقع استمرار الرياح المثيرة للاتربة غدا

رامى محيى الدين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مرصد الاستشعار عن بعد، منذ الأمس بدأنا نحس ببرودة الطقس، ونشاط للرياح المثيرة للاتربة الذى زود إحساسنا ببرودة الجو ، ومن المتوقع ان يستمر نشاط الرياح المثير للاتربة غدا، وهذا غير طبيعى في هذا التوقيت، وهو نتيجة للتغير المناخى.

ونفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى الذى تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد أن يكون هذا العام هو العام الابرد على الاطلاق، وهى شائعة غير صحيحة على الاطلاق، في مصر تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدل حتى الآن، وليس معنى أن يكون هذا العام الأبرد خلال السنوات العشرة الماضية أن يكون كذلك في كل الدول.