افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بعزبة محمد خالد فى بنى سويف اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف ، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بعزبة محمد خالد التابعة لقرية أطواب بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وينيب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف حمادة راضى رئيس مدينة الواسطى شمال المحافظة لافتتاح المسجد فى حضور قيادات مد الأوقاف بمركز الواسطى.

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 81 مسجدًا اليوم الجمعة منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 417 مسجدًا منها 322 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22/ 12/ 2023 م عدد 11439 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و613 مليون جنيه.