اعترفات سكرتيرة سرقت عيادة بالسيدة: استغليت عملى واستوليت على أجهزة كهربائية

كتب سليم على

أدلت سيدة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد استغلال عملها كسكرتيرة بإحدى العيادات الطبية الخارجية بدائرة قسم السيدة زينب، واستولت على الأجهزة الموجودة بدأخلها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة اتفقت مع فنى تكييف على سرقة العيادة محل عملها واستولى على جهازين تكييف وشاشتين 4 مجسات سونار، حيث ارشدا عن المسروقات التى تم العثور على بعضها بمسكن المتهم والباقى لدى عميله "سئ النية" ويعمل فنى صيانة ومقيم بمحافظة الجيزة والذى تم ضبطه، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.