احذر التحرك فى العواصف.. إزاى تحمى نفسك من الرياح الترابية أثناء القيادة

كتب أحمد عبد الهادى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقدمت الإدارة العامة للمرور نصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية، وذلك لسلامة قائدى السيارات من الحوادث، ويجب على السائقين الالتزام بها كالتالى:

- التأكد من إضاءة المصابيح الأمامية.

- الزم اليمين واترك مسافة أمان كافية حتى تتمكن من السير فى سلامة.

- لا تنتظر حتى يؤدى ضعف الرؤية إلى صعوبة الانسحاب من الطريق بأمان، حيث يجب أن تفعل ذلك فى أسرع وقت ممكن والخروج تمامًا من الطريق السريع إذا استطعت.

- لا تتوقف فى حارة بها إصلاحات، وابحث عن مكان آمن للانسحاب تمامًا من الجزء المرصوف من الطريق، ينبغى أن توقف السيارة فى وضع يضمن أنها على مسافة آمنة من الطريق الرئيسى وبعيدًا عن المركبات الأخرى.

- يجب عليك إطفاء جميع أضواء السيارة، بما فى ذلك مصابيح الطوارئ الخاصة بك فى أثناء الوقوف، مع ضبط فرامل الطوارئ ورفع قدمك عن دواسة ألفرامل، والبقاء فى السيارة مع ربط حزام الأمان والآنتظار حتى تمر العاصفة.

- يجب أن يكون سائقو المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة، وأن تظل يقظة السائق وقدرته على القيادة الآمنة العامل الأول لمنع الحوادث.